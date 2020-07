Futbol liglerinde bu sezon küme düşme kaldırıldı

Bakan Kasapoğlu: Verimli bir toplantı oldu

"Gayret gösteren, fedakarlık ortaya koyan ve bunu güzel bir şekilde sonuçlandıran başta federasyonumuzu, yönetiminin ve emeği olan herkesi gönülden kutluyorum"

"Süper Lig'i değil amatör liglere kadar tüm paydaşlarımızın, sadece bugününü değil yarınlarını kurtarmaya, yarınlarına yönelik vizyonu geliştirmeye ve yarınların Türkiye 'sinde sporun, futbolun ve diğer branşların iddiasını ortaya koyma adına önemli birtakım kararları da federasyonumuz almış oldu" Nihat Özdemir : Bakan Kasapoğlu, her zaman federasyonların, kulüplerin ve sporcunun yanında olarak destek verdi" Avrupa 'nın en iyi protokolünü hazırlayarak futbola dönüşü gerçekleştirdik""Süper Lig'in yanı sıra TFF 1, 2 ve 3'üncü Liglerde de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacaktır""Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takım ile oynanacaktır""2020-21 sezonu sonunda 4 takım ligden düşecek ve şimdilik olmak kaydıyla Süper Lig 2021-22 sezonundan itibaren 20 takım ile oynamaya devam edecektir""Düzenlemeleri ve diğer detayları TFF olarak revize edeceğiz ve daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız""Yabancı uyruklu oyuncu kuralı değişikliği 2020-21 sezonundan itibaren değil bir sonraki sezon olan 2021-22 sezonundan itibaren uygulanacaktır"

Mehmet Sepil: Taleplerimiz kabul edildi, teşekkür ederiz

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, - Süper Lig ve 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırılırken Süper Lig'deki yeni yabancı kuralı gelecek sezon uygulanmayacak. Buna göre MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da yer alacağı Süper Lig'in 2020-21 sezonunda 21 takım mücadele edecek. 2021-22 sezonundan itibaren ise Süper Lig 20 takım ile yoluna devam edecek.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde toplantı gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısının ardından açıklama yapan Mehmet Sepil, Süper Lig'in 2019-20 sezonu için küme düşmenin kaldırılması yönünde ortak görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söylemişti. Bugün TFF'de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Süper Lig'in yanı sıra 'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de bu sezon küme düşmenin kalkması yönünde karar alındı. Bakan Kasapoğlu, "Federasyonumuzun ev sahipliğinde verimli ve bereketli geçen bu toplantıda alınan kararlarda bu sürecin sadece Süper Lig'i değil amatör liglere kadar tüm paydaşlarımızın, sadece bugününü değil yarınlarını kurtarmaya, yarınlarına yönelik vizyonu geliştirmeye ve yarınların Türkiye'sinde sporun, futbolun ve diğer branşların iddiasını ortaya koyma adına önemli birtakım kararları da federasyonumuz almış oldu" dedi.BAKAN KASAPOĞLU: "VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Bugün Riva'da federasyonumuzun merkezinde önemli bir takım istişarelerimizi, düşüncelerimizi gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki günlerde hemen hemen hazırlıklarını tamamladığımız dünyanın en gelişmiş spor eğitim merkezlerinden birini burada açacağız. Gerek olimpik gerek paralimpik alanda hizmet verecek tesisimizde inşallah çok güzel iş birliklerini bugüne kadar olduğu gibi hem futbolumuzla hem diğer branşlarımız sağlayacağız. Federasyonlarımız olsun spor camiasının diğer paydaşları olsun iş birliğini hem görüş noktasındaki projeleri çok ama çok önemsiyoruz. Bu çerçevede gerek salgın sürecinde gerek öncesinde gerek sonrasında bu anlamdaki iş birliklerimiz daha da güçlenerek devam edecek. Bir ve beraber olduğumuz sürece ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun, amacımız ülkemizin, Türk sporunun çıkarları olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şeyin olmayacağını ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz önemli bir süreci dünya olarak yaşıyoruz. Ülkemizin bu salgın süresinde başarı ve performansı hakikaten çok ama çok ileride. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyulan bu yönetim performansı, bu süreç tüm gelişmiş ülkelere model olacak nitelikte. Pek çok alanda da hakikaten başarını, liderliğini öncülüğünü ispat ediyor. Bu sürecin etkilediği en önemli konulardan birisi spor. Gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda müsabakaların ertelenmesi, olimpiyatların ertelenmesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesi gibi pek çok durumla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte liglerin ertelenmesi söz konusu oldu. Federasyonumuzun, yönetiminin, ilgili kulüplerimizin, tüm paydaşlarımızın iş birliği sayesinde de bu süreci bitirme noktasına geldik. Ben bu bağlamda gayret gösteren, fedakarlık ortaya koyan ve bunu güzel bir şekilde sonuçlandıran başta federasyonumuzu, yönetiminin ve emeği olan herkesi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı." 'DÜŞENİN DOSTU OLMAZ' ANLAYIŞINI ELİNİN TERSİYLE İTEN TÜM KULÜPLERİMİZİ VE KULÜPLER BİRLİĞİMİZİ CAN-I GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"Pandemi sürecinde sporda yaşanan zorluklara dikkati çeken Kasapoğlu, "Tabii ki bu süreçlerin özellikle sporda, Türkiye'de her alanda olan iddiasını sporda da her gün bir adım ileri gitme felsefesiyle zirveye oynama iddiası noktasında her alanda geliştireceğimiz gibi sporun sadece birkaç branşında değil, her branşında geliştirmeye yönelik hem iddiamız var hem bu alanda çalışmalarımız, projelerimiz var. Biliyorsunuz sayın cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem, sporcuyu çok değerli gören anlayışıyla 18 yılda gelinen mesafe herkesin takdirle izlediği, alt yapısıyla, sporcu profiliyle geldiğimiz nokta hakikaten çok ama çok önemli. Biz salgın sürecinin başından itibaren, bu süreci spor camiası olarak bir fırsata dönüştürme niyetimiz olduğunu bu alanda sporun tüm paydaşlarıyla olan güçlü işbirliğiyle ortaya koyduk. İnşallah bunu fırsata dönüştürme noktasında da büyük bir avantajı hep birlikte yakaladık. Yine bugün federasyonumuzun ev sahipliğinde verimli ve bereketli geçen bu toplantıda alınan kararlarda bu sürecin sadece Süper Lig'i değil amatör liglere kadar tüm paydaşlarımızın, sadece bugününü değil yarınlarını kurtarmaya, yarınlarına yönelik vizyonu geliştirmeye ve yarınların Türkiye'sinde sporun, futbolun ve diğer branşların iddiasını ortaya koyma adına önemli birtakım kararları da federasyonumuz almış oldu. Hayırlar getirmesini diliyorum. Biliyorsunuz Kulüpler Birliği Vakfı, bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda beni hem duygulandıran hem de çok mutlu kılan bir tablo söz konusuydu. Zira kulüplerimizin bu anlamda göstermiş olduğu iş birliği, dayanışma ruhu ülkemizin hem sporda hem her alanda birlik ve beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ben bu vesileyle dünkü aldıkları kararlarla adeta 'düşenin dostu olmaz' anlayışını elinin tersiyle iten tüm kulüplerimizi ve kulüpler birliğimizi can-ı gönülden kutluyorum. Bu çerçevede dünkü Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının tavsiye kararları noktasında, federasyonumuzun geniş istişarelerle hakikaten saygı, sevgi çerçevesinde benimde hayranlıkla izlemiş olduğum tartışmalar çerçevesinde almış olduğu kararlarda inanıyorum ki Türk sporunun sadece bugünleri için değil yarınları için rekabeti ortaya koyma adına, yeni yıldızları, yeni yetenekleri dünya literatürüne kazandırma anlamında çok hayırlı, bereketli olacaktır. Ben bu manada gerek kulüplerin düşme noktasında, salgın sürecinin getirdiği zorunluklar sebebiyle düşmenin kaldırılması, gerek pandemi sürecindeki durumun ve elbette sporumuzda üretim çok ama çok önemli. Üretimin altını her alanda çiziyoruz. Teşvik sistemini en hızlı şekilde ortaya koymak, en hızlı şekilde yürürlüğe koymakla birlikte yabancıyla ilgili durumun 1 yıl ertelenmesiyle ilgili durum ve BAL'daki biliyorsunuz geçen hafta başkanlarla görüştük. Biraz sonra federasyon başkanımız tahsilatlı olarak açıklayacak. BAL'daki kulüplerimizin de bu anlamda bir üst lige çıkması noktasındaki kararların ben sporun tüm paydaşlarına, milletimize, illerimize, ilçelerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle halkımızın, spor camiamızın bayramını tebrik ediyorum. Sağlıkla, afiyetle, huzurla nice bayramlar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.NİHAT ÖZDEMİR: BAKAN KASAPOĞLU, HER ZAMAN FEDERASYONLARIN, KULÜPLERİN VE SPORCUNUN YANINDA OLARAK DESTEK VERDİTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Bakan Kasapoğlu'nun koronavirüs salgını süresince tüm spor branşlarında, federasyonların, kulüplerin ve sporcuların her zaman yanında olup destek verdiğini söyledi. Nihat Özdemir, Mart ayında lige verilen zorunlu aranın 12 Haziran'da son bulduğunu hatırlatarak, "Süper Lig ve TFF 1'inci Lig maçları ile TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig play-off müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamladık. Şampiyon olan ve bir üst lige yükselen takımlarımızı da tebrik ediyorum. Futbolda 2019-2020 sezonunu bu akşam Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finali ve yarın akşam Ankara'da Adana Demirspor- Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 1'inci Lig finali ile tamamlayacağız. Her iki finalinde centilmence ve heyecan içinde geçmesini temenni ediyor, takımlarımıza başarılar diliyorum. Pandemi sürecine TFF Sağlık Kurulumuz önemli bir sorumluluk üstlenerek olağanüstü şartlarda, olağanüstü işlere imza atmış ve herkesin imkansız olarak gördüğü durumda Avrupa'nın en iyi protokolünü hazırlayarak futbola dönüşü gerçekleştirdik. Hazırladıkları protokol, bilgilendirme ve duyurular uyulması gereken tedbirler, koydukları kuralların yanı sıra kulüplerimizin doktorları ile istişare içerisinde çalışarak başarının mimarı olmuşlardır. İlk günden itibaren özveriyle çalışıp, insan sağlığından ödün vermeden maçların oynanmasında büyük emeği olan TFF Sağlık Kurulu Başkanımızı Prof. Dr. Ömer Taşer başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Bülent Albayrak ve kurulumuzun çok değerli üyelerine, federasyonumuzun sağlık işleri müdürlüğüne ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu sürecin atlatılması ve maçların aksaksız bir şekilde oynanması için testlerin yapılmasını sağlayan, sağlık bakanlığımız ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kulüplerimiz, hakemlerimiz, yayıncı kuruluşlarımıza ve spor medyasının tüm çalışanları, futbol ailesinin tüm paydaşlarına destek ve sıcak iş birliği için şükranlarımı sunuyorum" dedi."SÜPER LİG'İN YANI SIRA TFF 1, 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLERDE DE 2019-2020 SEZONUNDA DÜŞME OLMAYACAKTIR"Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bu toplantı sonunda başkan Mehmet Sepil, 18 Süper Lig ve Süper Lig'e yeni çıkan 2 kulübümüzün temsilcileriyle, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak bir tavsiye kararı aldıklarını açıkladılar. Sayın Sepil, Kulüpler Birliği'nin aldığı tavsiye kararını yazılı bir dilekçe ile yönetim kurulumuza sunmuştur. Hatırlayacağınız gibi liglerimizi başlatmadan önce o dönem Süper Lig puan sıralamasında son 7 takımımız da aynı talepte bulunmuştu. Ancak yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımıza birlikte aldığımız karar ligleri oynatarak tamamlamak ve kalan 8 haftada haksız bir rekabete yol açmamaktı. Bugün geldiğimiz noktada Süper Lig'i tamamladık. Kulüplerimizin pandemi sürecinde ortaya koyduğu iyi niyeti ve fedakarlığı tekrar vurgulamak isterim. Süper Lig'in yanı sıra TFF 1, 2 ve 3'üncü Liglerdeki teknik direktörler, futbolcular ve kulüp profesyonellerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin federasyonumuza yaptığı ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini bugünkü yönetim kurulu toplantımızda değerlendirdik. Pandemi süreci ve sonrasındaki etkilerini tüm detaylarıyla konuştuk. Yönetim kurulumuz da oy birliğiyle alınan karara göre Süper Lig'in yanı sıra TFF 1, 2 ve 3'üncü Liglerde de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacaktır. Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takım ile oynanacaktır. 2020-21 sezonu sonunda 4 takım ligden düşecek ve şimdilik olmak kaydıyla Süper Lig 2021-22 sezonundan itibaren 20 takım ile oynamaya devam edecektir" diye konuştu."DÜZENLEMELERİ VE DİĞER DETAYLARI TFF OLARAK REVİZE EDECEĞİZ VE DAHA SONRA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'in 18 takım ile oynanacağını dile getiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF 2'nci Lig 39 takım ile oynanacaktır. Bölgesel Amatör Lig'de gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım Siirt İl Özel İdaresi Spor, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş ve Adıyaman 1954 Spor TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecektir. TFF 3'üncü Lig 4 gruptan oluşacak ve toplam 67 takım ile oynanacaktır. Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması tabii ki doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarının artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Bu düzenlemeleri ve diğer detayları TFF olarak revize edeceğiz ve daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı."YABANCI UYRUKLU OYUNCU KURALI DEĞİŞİKLİĞİ 2020-21 SEZONUNDAN İTİBAREN DEĞİL BİR SONRAKİ SEZON OLAN 2021-22 SEZONUNDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR"Nihat Özdemir, yeni yabancı kuralı ile ilgili olarak ise "Kulüpler Birliği Vakfı'nın dünkü toplantıdan sonra aldığı bir başka ortak tavsiye kararı yönetim kurulumuzun daha önce aldığı ve önümüzdeki 3 sezonu kapsayan yabancı uyruklu oyuncu ve oyuncu uygunluğu kuralının 1 yıl ertelenme talebi vardı. Yönetim kurulu toplantıda bu talebi de değerlendirdik. Oy birliği aldığımız karar doğrultusunda yabancı uyruklu oyuncu kuralı değişikliği 2020-21 sezonundan itibaren değil bir sonraki sezon olan 2021-22 sezonundan itibaren uygulanacaktır. Takım harcama limitleri TFF tarafından 4 Ağustos yani transferin ilk gününde açıklanacaktır. Takım harcama limitlerinin açıklanmasından sonra Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu icra kurulu, kulüp lisans kurulumuzla bir araya gelecek ve bu konuda da çalışmalar yapacaklardır. Tüm kararların Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulumuzun daveti üzerine toplantımıza katılan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'e bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.MEHMET SEPİL: "TALEPLERİMİZ KABUL EDİLDİ, TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ise yaptığı açıklamada yaşanan sürecin kulüpler için çok zor olduğunu ancak her anlamda başarılı olduklarını dile getirdi. Mehmet Sepil, "Sadece Süper Lig değil, tüm liglerdeki kulüpleri kutluyorum. Bu süreci bu şekilde atlatmak önemliydi. Sayın Bakanım ve Nihat başkanın söylediği gibi dün bir toplantı yaptık. Bu toplantıda özellikle Türk futbolunun önünde olan birçok konuyu tartıştık. Burada konulardan en önemlisi Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü'nün bir talebi vardı. Pandemi sürecinde oluşan zorluklardan dolayı bu sene liglerde düşmenin kaldırılmasıydı. Başkanlarımızı dinledik ve bunun sonucunda da tüm kulüplerin ortak görüşü olarak federasyona bu sene liglerden düşmenin kaldırılması tavsiye kararını ulaştırdık. Bugün sağ olsunlar bizi yönetim kurulu toplantısına çağırdılar, tüm konuları tartıştık. Burada kararı veren TFF'dir ama tüm görüşlerimizi dinlediler. Zaten yabancı konusunda da bir yıl erteleme talep etmiştik, bu da yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Bu da Süper Lig kulüpleri için çok önemliydi, teşekkür ederiz. Diğer konularda da ortak karar oluşturulması için karar alındı. Bugün alınan tüm kararların Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.