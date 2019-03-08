Futbol Liglerinde Play-off Müsabaka Tarihleri Belli Oldu
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off maçlarının tarihlerini belirledi.
Liglerde play-off müsabakalarının tarihleri şöyle:
Spor Toto 1. Lig:
Yarı final 1. maçlar: 22 Mayıs Çarşamba
Yarı final 2. maçlar: 26 Mayıs Pazar
Final: 30 Mayıs Perşembe
TFF 2. Lig:
Çeyrek final 1. maçlar: 9 Mayıs Perşembe
Çeyrek final 2. maçlar: 13 Mayıs Pazartesi
Yarı final 1. maçlar: 17 Mayıs Cuma
Yarı final 2. maçlar: 21 Mayıs Salı
Final: 28 Mayıs Salı
TFF 3. Lig:
Yarı final 1. maçlar: 10 Mayıs Cuma
Yarı final 2. maçlar: 15 Mayıs Çarşamba
Finaller: 22 Mayıs Çarşamba, 23 Mayıs Perşembe, 24 Mayıs Cuma
Play-off final müsabakalarının oynanacağı il ve statların daha sonra ilan edileceği bildirildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA
TFF'nin Yeni Başkanı 1 Haziran'da Belli Olacak
TFF Başkanvekili, Cengiz Zülfikaroğlu Oldu
FIFA, Transfer Yasağı Verdiği Chelsea'nin Erteleme Talebini Reddetti
Cengiz Ünder'in Yeni Teknik Direktörü Claudio Ranieri Oldu