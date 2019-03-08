Futbol Liglerinde Play-off Müsabaka Tarihleri Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off maçlarının tarihlerini belirledi.



Liglerde play-off müsabakalarının tarihleri şöyle:



Spor Toto 1. Lig:



Yarı final 1. maçlar: 22 Mayıs Çarşamba



Yarı final 2. maçlar: 26 Mayıs Pazar



Final: 30 Mayıs Perşembe



TFF 2. Lig:



Çeyrek final 1. maçlar: 9 Mayıs Perşembe



Çeyrek final 2. maçlar: 13 Mayıs Pazartesi



Yarı final 1. maçlar: 17 Mayıs Cuma



Yarı final 2. maçlar: 21 Mayıs Salı



Final: 28 Mayıs Salı



TFF 3. Lig:



Yarı final 1. maçlar: 10 Mayıs Cuma



Yarı final 2. maçlar: 15 Mayıs Çarşamba



Finaller: 22 Mayıs Çarşamba, 23 Mayıs Perşembe, 24 Mayıs Cuma



Play-off final müsabakalarının oynanacağı il ve statların daha sonra ilan edileceği bildirildi.

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