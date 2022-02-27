Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

27.02.2022 17:33

Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da bir hafta önce veteran futbol takımları arasındaki lig maçında gol sevinci sonrası kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Uzman Çavuş Hakan Arabacı, Amasya'nın Suluova ilçesinde...

Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA - İstanbul'da bir hafta önce veteran futbol takımları arasındaki lig maçında gol sevinci sonrası kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Uzman Çavuş Hakan Arabacı, Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da Kartal 75. Yıl Stadı'nda Tuzla Veteranlar ile Güzelyalı Masterler takımları arasındaki maçta bir anda fenalaşarak yere yığılan Uzman Çavuş Hakan Arabacı'ya futbol sahasında görevli sağlık ekipleri hemen müdahale edip kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Arabacı, yoğun bakıma alındı. Maçın görüntülerinde formasını giydiği Güzelyalı Masterler takımının golünden hemen sonra fenalaşarak yere yığıldığı görülen uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul 1. Ordu Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Arabacı, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Arabacı'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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