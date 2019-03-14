Son Dakika Haberleri: Futbol Maçında Sahaya At Girdi

Futbol Maçında Sahaya At Girdi

53 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, ortaokullar arasında yapılan futbol turnuvası maçında sahaya aniden giren at, paniğe neden oldu.

Futbol Maçında Sahaya At Girdi, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, ortaokullar arasında yapılan futbol turnuvası maçında sahaya aniden giren at, paniğe neden oldu. Turnuva maçı, atın uzun uğraşlar sonrası sahadan çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti.

İznik'te düzenlenen Okullararası Futbol Turnuvası'nda Selçuk Ortaokulu ile Orhaniye Ortaokulu arasında oynanan maç sırasında sahaya aniden bir at girdi. At, çocukların korkuyla kaçışmasına ve maçın durmasına neden oldu. Atın görevlilerin uzun uğraşlarıyla sahadan çıkarılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti. Yaşanan ilginç olay ise bir veli tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

- İznikbursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:29 Kaynak: DHA

Selçuk, İznik, Futbol, Güncel
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