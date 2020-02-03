Futbol maçında tekme ve yumruklar konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Futbol maçında tekme ve yumruklar konuştu - Son Dakika

Futbol maçında tekme ve yumruklar konuştu

6 saat önce

Tokat'ta Amatör Ligin 10'uncu haftasında sahaya çıkan Topçamspor ile Zile Belediyespor arasındaki futbol maçının son dakikasında çıkan kavga dolayısıyla maç tatil edildi.

Futbol maçında tekme ve yumruklar konuştu, System.String[]

Tokat'ta Amatör Ligin 10'uncu haftasında sahaya çıkan Topçamspor ile Zile Belediyespor arasındaki futbol maçının son dakikasında çıkan kavga dolayısıyla maç tatil edildi. Çıkan kavga ve sonrasında yaşananlar tribünlerden cep telefonlarıyla kaydedildi.

Tokat'ta Uzunburun Tesislerinde oynanması planlanan maç, Pazar ilçesine alınmıştı. 2 Şubat günü saat 13.30'da başlayan Topçamspor Zile Belediyespor maçı, Zile ekibinin 4-2'lik galibiyetiyle devam ediyordu. Zaman zaman yaşanan gerginlikler dolayısıyla duraklamaların bol olduğu maçta 90 dakikalık sürenin üzerine 4 dakikalık uzatma süresi eklendi. 90 artı 3'te yaşanan bir pozisyon sonrasında her iki takımdan birer futbolcunun arasında başlayan itişmelere diğer oyuncuların da müdahale etmesiyle saha içerisinde tekme ve yumruklar konuşmaya başladı. Olayların tribünlerdeki taraftarlara da sıçraması sonrasında kavga büyüdü. Hakem tarafından müsabaka bitmesine 1 dakika kala tatil edilirken, saha içinde ve dışında yaşanan olaylar taraftarlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

(Dursun Ekrem Er/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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