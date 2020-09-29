Tekirdağ'da polis, özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, futbol maçlarında görev alacak özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TFF 3. Lig'de mücadele eden Tekirdağ spor'un ev sahibi olarak oynayacağı maçlarda görev alacak 20 özel güvenlik görevlisi için, Özel Güvenlik Şube koordinesinde eğitim düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından, özel güvenlik, genel kolluk ilişkisi ve özel güvenliğin yetkileri, spor güvenliği ve mevzuatı, kitle psikolojisi, grup dinamiği ve öfke kontrolü, toplumsal olaylarda teknik, taktik ve düzenler, güvenlik sistemi ve cihazları ile üst arama konuları ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulunca belirlenen Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda da teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitime katılan özel güvenlik görevlilerine spor güvenliği eğitimi katılım belgesi sunuldu.