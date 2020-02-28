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Futbol maçlarında statta sadece Türk bayrağı olacak
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, dlib'de düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına 28 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, dlib'de düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına 28 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.
Sadece Türk bayrağı, kulüp bayrağı yok
Bu hafta tüm takımların sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı ile çıkacağı belirtilmişti. TFF'nin uygulamasıyla ayrıca statlarda sadece Türk bayrakları dalgalanacak. Seyircilere de Türk bayrağı dağıtılacak ve statlarda kulüp bayrakları olmayacağı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:17
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