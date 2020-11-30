Futbol Menajerliği Eğitim Semineri, 22 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika

Futbol Menajerliği Eğitim Semineri, 22 Aralık'ta yapılacak

30.11.2020 15:55
Futbol Menajerliği Eğitim Semineri, 22 Aralık'ta yapılacak, System.String[]

Futbol Menajerliği Eğitim Semineri, 22 Aralık Salı günü "Microsoft Teams" platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.

Futbol Menajerliği Eğitim Semineri, 22 Aralık Salı günü "Microsoft Teams" platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, futbol menajeri olmak isteyen adayların TFF'nin internet sitesinde yer verilen belgeleri Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne 15 Aralık Salı gününe kadar ulaştırması gerektiği belirtildi.

Başvuruların değerlendirme usulünün daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol Menajerliği Eğitim Semineri, 22 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika Spor


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