Futbol Menajerliği Eğitim Semineri, 22 Aralık'ta yapılacak

Futbol Menajerliği Eğitim Semineri, 22 Aralık Salı günü "Microsoft Teams" platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, futbol menajeri olmak isteyen adayların TFF'nin internet sitesinde yer verilen belgeleri Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne 15 Aralık Salı gününe kadar ulaştırması gerektiği belirtildi.

Başvuruların değerlendirme usulünün daha sonra duyurulacağı aktarıldı.