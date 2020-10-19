Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'in 6. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

21 Ekim Çarşamba:

14.00 Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon (Şanlıurfa GAP)

14.00 Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Hacettepe- Kahramanmaraş Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Devrek İlçe)

14.00 Gümüşhanespor- Sancaktepe FK (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Sarıyer- Ankara Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Manisa FK- Ergene Velimeşespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

14.00 Çorum FK- Niğde Anadolu (Çorum Şehir)

19.00 Kocaelispor- İnegölspor (Kocaeli)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Elazığspor-GMG Kastamonuspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Kırşehir Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu (Kırşehir Ahi)

21 Ekim Çarşamba:

14.00 Mamak FK- Eyüpspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Pendikspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pendik)

14.00 Sivas Belediyespor- Kardemir Karabükspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Serik Belediyespor- Turgutluspor (Titanic Mardan)

14.00 Sakaryaspor- Pazarspor (Yeni Sakarya Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Vanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Bodrumspor- Kırklarelispor (Bodrum İlçe)