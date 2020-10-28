Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'in 7. haftası bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grupta Amed Sportif Faaliyetler- Gümüşhane maçı saat 19.00 da oynanacak. Grupta Sancaktepe FK- Sarıyer ile Kahramanmaraşspor- Zonguldak Kömürspor maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-2
Niğde Anadolu FK- Kocaelispor: 0-0
Ergene Velimeşespor- Çorum FK: 1-0
Ankara Demirspor- Manisa FK: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-Hacettepe: 2-0
Hekimoğlu Trabzon- Uşakspor: 1-2
Kırmızı Grup
Turgutluspor- Kardemir Karabükspor: 2-1
Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-0
GMG Kastamonuspor- Bayburt Özel İdare: 1-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Elazığspor: 3-0
Eyüpspor- Pendikspor: 1-0
Tarsus İdmanyurdu- Mamak FK: 4-0
Kırklarelispor- Kırşehir Belediyespor: 0-1
Vanspor FK-Bodrumspor: 1-1
Pazarspor- Karacabey Belediyespor: 1-1
Sakaryaspor- Sivas Belediyespor: 2-2
- Kaynak: AA
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