Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'in 8. haftası, iki maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Kocaelispor- Ergene Velimeşespor ve Afjet Afyonspor- Niğde Anadolu FK maçları saat 19.00'da oynanacak. Grupta Gümüşhanespor- Kahramanmaraşspor maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Manisa FK- Sancaktepe FK: 2-0
Çorum FK- Ankara Demirspor: 2-3
Uşakspor- Şanlıurfaspor: 2-1
Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon: 0-3
Zonguldak Kömürspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Kırmızı Grup
Elazığspor- Eyüpspor: 2-3
Bayburt Özel İdare- Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2
Serik Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Kardemir Karabükspor- Etimesgut Belediyespor: 0-0
Karacabey Belediyespor- Sakaryaspor: 0-3
Bodrumspor- Pazarspor: 1-2
Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK: 1-0
Mamak FK- Kırklarelispor: 1-0
Pendikspor- Tarsus İdmanyurdu: 1-0
Sivas Belediyespor- Turgutluspor: 4-0
- Kaynak: AA
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