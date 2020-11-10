Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 13.00'te başlayacak 9. hafta maçları şöyle:
Beyaz Grup:
Niğde Anadolu FK- İnegölspor (Niğde 5 Şubat)
Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor (Mustafa Kemal Atatürk)
Amed Sportif Faaliyetler- Manisa FK (Diyarbakır)
Kahramanmaraşspor- Sarıyer (12 Şubat)
Anagold 24Erzincanspor- Gümüşhanespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Hekimoğlu Trabzon- Zonguldak Kömürspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)
Grupta Ankara Demirspor- Kocaelispor ile Sancaktepe FK- Çorum FK maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor- Turgutluspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
GMG Kastamonuspor- Kardemir Karabükspor (Gazi)
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Serik Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor- Bayburt Özel İdare (Eyüp)
Tarsus İdmanyurdu- Elazığspor (Tarsus İlçe)
Kırklarelispor- Pendikspor (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK- Mamak FK (Van Atatürk)
Pazarspor- Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-Bordumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor- Sivas Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
- Kaynak: AA
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