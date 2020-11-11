Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Niğde Anadolu FK- İnegölspor: 1-1
Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler- Manisa FK: 3-4
Kahramanmaraşspor- Sarıyer: 0-0
Anagold 24Erzincanspor- Gümüşhanespor: 2-1
Hekimoğlu Trabzon- Zonguldak Kömürspor: 3-0
Şanlıurfaspor-Hacettepe: 1-0
Grupta Ankara Demirspor- Kocaelispor ile Sancaktepe FK- Çorum FK maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor- Turgutluspor: 2-1
GMG Kastamonuspor- Kardemir Karabükspor: 1-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Serik Belediyespor: 1-1
Eyüpspor- Bayburt Özel İdare: 2-0
Tarsus İdmanyurdu- Elazığspor: 1-2
Kırklarelispor- Pendikspor: 1-0
Vanspor FK- Mamak FK: 3-0
Sakaryaspor-Bodrumspor: 2-6
Karacabey Belediyespor- Sivas Belediyespor: 4-0
Grupta Pazarspor- Kırşehir Belediyespor maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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