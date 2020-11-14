Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta müsabakaları oynandı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Manisa FK- Kahramanmaraşspor: 3-1
Zonguldak Kömürspor- Şanlıurfaspor: 2-0
Kocaelispor- Sancaktepe FK: 0-1
Sarıyer-Angold 24 Erzincanspor: 1-0
Gümüşhanespor- Hekimoğlu Trabzon: 1-4
İnegölspor- Ergene Velimeşespor: 1-0
Hacettepe- Uşakspor: 1-1
Not: Grupta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Afjet Afyonspor- Ankara Demirspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup
Tetiş Yapı Elazığspor- Kırklarelispor: 0-1
Pendikspor-Vanspor FK: 3-5
Bodrumspor- Karacabey Belediyespor: 2-1
Kırşehir Belediyespor- Sakaryaspor: 0-1
Serik Belediyespor- Eyüpspor: 0-3
Sivas Belediyespor- Etimesgut Belediyespor: 0-0
Turgutluspor-GMG Kastamonuspor: 2-1
Kardemir Karabükspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-5
Not: Bayburt Özel İdare- Tarsus İdmanyurdu ve Mamak FK- Pazarspor maçları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.
- Kaynak: AA
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