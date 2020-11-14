Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 2. Lig

14.11.2020 20:43
Futbol: Misli.com 2. Lig, System.String[]

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta müsabakaları oynandı.

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta müsabakaları oynandı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Manisa FK- Kahramanmaraşspor: 3-1

Zonguldak Kömürspor- Şanlıurfaspor: 2-0

Kocaelispor- Sancaktepe FK: 0-1

Sarıyer-Angold 24 Erzincanspor: 1-0

Gümüşhanespor- Hekimoğlu Trabzon: 1-4

İnegölspor- Ergene Velimeşespor: 1-0

Hacettepe- Uşakspor: 1-1

Not: Grupta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Afjet Afyonspor- Ankara Demirspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup

Tetiş Yapı Elazığspor- Kırklarelispor: 0-1

Pendikspor-Vanspor FK: 3-5

Bodrumspor- Karacabey Belediyespor: 2-1

Kırşehir Belediyespor- Sakaryaspor: 0-1

Serik Belediyespor- Eyüpspor: 0-3

Sivas Belediyespor- Etimesgut Belediyespor: 0-0

Turgutluspor-GMG Kastamonuspor: 2-1

Kardemir Karabükspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-5

Not: Bayburt Özel İdare- Tarsus İdmanyurdu ve Mamak FK- Pazarspor maçları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER, Hekimoğlu Trabzon, Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor


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