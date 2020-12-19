Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 5 erteleme maçı oynandı.

Misli.com 2. Lig'de 5 erteleme maçı oynandı. Beyaz Grup'ta oynanan 6. hafta erteleme maçında Sarıyer, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, 7. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, evinde Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda ise 2. hafta erteleme maçında Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdare'yi evinde 4-0 yendi. 9. hafta erteleme maçında Pazarspor konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, 13. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

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