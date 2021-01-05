Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de ilk yarının son haftası olan 19. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında tamamı saat 13.00'te başlayacak maçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler (12 Şubat)
Anagold 24Erzincanspor- Sancaktepe FK (Mustakil Atletizm Pisti)
Hekimoğlu Trabzon- Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor- Ergene Velimeşespor (Şanlıurfa GAP)
Uşakspor- Niğde Anadolu FK (Uşak 1 Eylül)
Hacettepe- İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor (Devrek İlçe)
Gümüşhanespor-Kocaelispor (Gümüşhane Yenişehir)
Sarıyer- Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)
Kırmızı Grup:
Kırklarelispor- Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK- Eyüpspor (Van Atatürk)
Pazarspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor- Turgutluspor (Bodrum İlçe)
Kırşehir Belediyespor- Kardemir Karabükspor (Kırşehir Ahi)
Mamak FK-Serik Belediyespor (Çubuk İlçe)
Pendikspor- Bayburt Özel İdare (Pendik)
Sivas Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
Kaynak: AA
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