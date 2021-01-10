Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 2. Lig

10.01.2021 15:17
Futbol: Misli.com 2. Lig, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 6 erteleme maçı oynandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 6 erteleme maçı oynandı.

Beyaz Grup 9. hafta maçında Çorum FK deplasmanda Sancaktepe'yi 6-0 yendi. Beyaz Grup 10. hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor ile Ankara Demirspor 2-2 berabere kaldı. Beyaz Grup 13. hafta maçında Anagold 24Erzincaspor ile Kocaelispor 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kırmızı Grup 11. hafta karşılaşmalarında Pazarspor- Pendikspor maçı 1-1 biterken, Kırklarelispor sahasında Bayburt Özel İdare'yi 3-2 yendi. 15. hafta maçında ise Tarsus İdman Yurdu sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-0 mağlup etti.

Ankara Demirspor, Sancaktepe, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor


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