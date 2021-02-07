Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Çorum-Kocaelispor: 0-1
Manisa-Afjet Afyonspor: 1-1
Sarıyer- İnegölspor: 1-1
Gümüşhanespor- Niğde Anadolu: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Ergene Velimeşespor: 1-1
Hacettepe- Ankara Demirspor: 0-1
Uşakspor- Sancaktepe: 1-0
Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Hekimoğlu Trabzon- Kahramanmaraşspor: 1-1
Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Serik Belediyespor: 4-1
Tetiş Yapı Elazığspor- Kardemir Karabükspor: 0-2
Pendikspor- Turgutluspor: 3-0
Mamak-Etimesgut Belediyespor: 1-5
Kırşehir Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 2-0
Bodrumspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 5-2
Karacabey Belediyespor- Eyüpspor: 0-2
Sakaryaspor- Tarsus İdman Yurdu: 3-1
Pazarspor- Kırklarelispor: 0-2
Sivas Belediyespor-Vanspor: 1-2
Kaynak: AA
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