Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Afjet Afyonspor- İnegölspor: 2-0
Kocaelispor- Niğde Anadolu: 3-1
Çorum-Ergene Velimeşespor: 3-0
Manisa- Ankara Demirspor: 1-1
Sarıyer- Sancaktepe: 3-0
Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Zonguldak Kömürspor- Kahramanmaraşspor: 1-1
Hacettepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
Uşakspor- Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Kırmızı Grup
Kardemir Karabükspor- Turgutluspor: 0-4
Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-3
Bayburt Özel İdare-GMG Kastamonuspor: 1-1
Tetiş Yapı Elazığspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Pendikspor- Eyüpspor: 0-3
Mamak- Tarsus İdman Yurdu: 2-2
Kırşehir Belediyespor- Kırklarelispor: 2-3
Bodrumspor-Vanspor: 1-0
Karacabey Belediyespor- Pazarspor: 1-0
Sivas Belediyespor- Sakaryaspor: 2-2
Kaynak: AA
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