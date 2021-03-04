Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 2. Lig

04.03.2021 17:33
Futbol: Misli.com 2. Lig, System.String[]

Misli.com 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Afjet Afyonspor- İnegölspor: 2-0

Kocaelispor- Niğde Anadolu: 3-1

Çorum-Ergene Velimeşespor: 3-0

Manisa- Ankara Demirspor: 1-1

Sarıyer- Sancaktepe: 3-0

Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Zonguldak Kömürspor- Kahramanmaraşspor: 1-1

Hacettepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Uşakspor- Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Kırmızı Grup

Kardemir Karabükspor- Turgutluspor: 0-4

Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-3

Bayburt Özel İdare-GMG Kastamonuspor: 1-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Pendikspor- Eyüpspor: 0-3

Mamak- Tarsus İdman Yurdu: 2-2

Kırşehir Belediyespor- Kırklarelispor: 2-3

Bodrumspor-Vanspor: 1-0

Karacabey Belediyespor- Pazarspor: 1-0

Sivas Belediyespor- Sakaryaspor: 2-2

Kırşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Hekimoğlu Trabzon, Kahramanmaraşspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor


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