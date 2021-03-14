Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 28. hafta maçları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Zonguldak Kömürspor- Hekimoğlu Trabzon: 0-1
Hacettepe- Şanlıurfaspor: 0-0
İnegölspor- Niğde Anadolu: 0-2
Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor: 2-1
Kocaelispor- Ankara Demirspor: 3-0
Çorum- Sancaktepe: 5-0
Manisa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Sarıyer- Kahramanmaraşspor: 3-2
Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor: 3-1
Kırmızı Grup
Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor: 0-1
Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Bayburt Özel İdare- Eyüpspor: 1-3
Tetiş Yapı Elazığspor- Tarsus İdmanyurdu: 2-2
Pendikspor- Kırklarelispor: 0-1
Mamak-Vanspor: 1-5
Kırşehir Belediyespor- Pazarspor: 3-0
Bodrumspor- Sakaryaspor: 0-1
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor