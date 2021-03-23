Futbolda Misli.com 2. Lig'in 30. haftası beyaz ve kırmızı grupta yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:
Beyaz Grup
14.00 Niğde Anadolu- Ergene Velimeşespor (Niğde 5 Şubat)
14.00 İnegölspor- Ankara Demirspor (İnegöl İlçe)
14.00 Afjet Afyonspor- Sancaktepe (Zafer)
14.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)
14.00 Çorum- Kahramanmaraşspor (Çorum Şehir)
14.00 Manisa-Anagold 24Erzincanspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
14.00 Sarıyer- Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Gümüşhanespor- Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Zonguldak Kömürspor- Uşakspor (Devrek İlçe)
Kırmızı Grup
12.00 Kırşehir Belediyespor- Karacabey Belediyespor (Kırşehir AHİ)
12.30 Sivas Belediyespor-Bodrumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.00 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Turgutluspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Kardemir Karabükspor- Eyüpspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Serik Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu (Serik İsmail Oğan)
14.00 Bayburt Özel İdare- Kırklarelispor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Vanspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Pendikspor- Pazarspor (Pendik)
14.00 Mamak- Sakaryaspor (Çubuk İlçe)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor