Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Çorum- Hekimoğlu Trabzon: 2-3
Manisa- Şanlıurfaspor: 1-1
Sarıyer- Uşakspor: 0-6
Gümüşhanespor-Hacettepe: 2-1
Ergene Velimeşespor- Ankara Demirspor: 0-0
Niğde Anadolu- Sancaktepe: 2-1
İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Afjet Afyonspor- Kahramanmaraşspor: 4-2
Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2
Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Etimesgut Belediyespor- Eyüpspor: 0-1
Turgutluspor- Tarsus İdman Yurdu: 0-2
Kardemir Karabükspor- Kırklarelispor: 1-3
Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
Bayburt Özel İdare- Pazarspor: 2-0
Tetiş Yapı Elazığspor- Sakaryaspor: 1-6
Pendikspor- Karacabey Belediyespor: 0-0
Mamak-Bodrumspor: 0-3
Sivas Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 0-1
Kaynak: AA
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