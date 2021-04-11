Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor: 3-1

Kahramanmaraşspor- İnegölspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler- Niğde Anadolu: 0-1

Sancaktepe-Ergene Velimeşespor: 3-1

Zonguldak Kömürspor- Gümüşhanespor: 1-1

Hacettepe- Sarıyer: 1-4

Uşakspor- Manisa: 1-1

Şanlıurfaspor- Çorum: 1-0

Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor: 0-0

Kırmızı Grup

Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 6-2

Sakaryaspor- Bayburt Özel İdare: 1-2

Pazarspor-Serik Belediyespor: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor- Kardemir Karabükspor: 1-0

Kırklarelispor- Turgutluspor: 5-2

Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Mamak: 1-0

Bodrumspor- Pendikspor: 3-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor- Sivas Belediyespor: 2-1