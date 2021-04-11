Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor: 3-1
Kahramanmaraşspor- İnegölspor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler- Niğde Anadolu: 0-1
Sancaktepe-Ergene Velimeşespor: 3-1
Zonguldak Kömürspor- Gümüşhanespor: 1-1
Hacettepe- Sarıyer: 1-4
Uşakspor- Manisa: 1-1
Şanlıurfaspor- Çorum: 1-0
Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor: 0-0
Kırmızı Grup
Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 6-2
Sakaryaspor- Bayburt Özel İdare: 1-2
Pazarspor-Serik Belediyespor: 2-0
Silahtaroğlu Vanspor- Kardemir Karabükspor: 1-0
Kırklarelispor- Turgutluspor: 5-2
Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor: 0-2
Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Mamak: 1-0
Bodrumspor- Pendikspor: 3-0
Kaynak: AA
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