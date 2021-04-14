Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda yarın 34. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig'de 34. haftanın programı şöyle:
Beyaz Grup
13.00 Afjet Afyonspor- Hekimoğlu Trabzon (Zafer)
15.00 Kocaelispor- Şanlıurfaspor (Kocaeli)
15.00 Çorum- Uşakspor (Çorum Şehir)
15.00 Manisa-Hacettepe (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.00 Sarıyer- Zonguldak Kömürspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Ankara Demirspor- Sancaktepe (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Ergene Velimeşespor-Amed Sportif Faaliyetler (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu- Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)
15.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)
Kırmızı Grup
14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Eyüpspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Bayburt Özel İdare- Karacabey Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Bodrumspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
15.00 Pendikspor- Kırşehir Belediyespor (Pendik)
15.00 Sivasspor Belediyespor- Mamak (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 GMG Kastamonuspor- Tarsus İdman Yurdu (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor- Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Kardemir Karabükspor- Pazarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Serik Belediyespor- Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)
Kaynak: AA
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