Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de beyaz ve kırmızı grupta 36. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

Beyaz Grup

15.00 Sancaktepe-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)

15.00 Ankara Demirspor- Kahramanmaraşspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Ergene Velimeşe-Anagold 24 Erzincanspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu- Hekimoğlu Trabzon (Niğde 5 Şubat)

15.00 İnegölspor- Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)

15.00 Afjet Afyonspor- Uşakspor (Zafer)

15.00 Kocaelispor-Hacettepe (Kocaeli)

15.00 Çorum- Zonguldak Kömürspor (Çorum Şehir)

15.00 Manisa- Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

Kırmızı Grup

13.30 Sivas Belediyespor- Pendikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 Eyüpspor- Tarsus İdman Yurdu (Esenler Erokspor)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Kırklarelispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor (Gazi)

15.00 Etimesgut Belediyespor- Pazarspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Turgutluspor- Sakaryaspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor- Karacabey Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Bodrumspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Bayburt Özel İdare- Kırşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Mamak (Elazığ Doğukent)