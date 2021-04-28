Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 36. hafta müsabakaları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Sancaktepe-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Ankara Demirspor- Kahramanmaraşspor: 1-0
Ergene Velimeşespor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1
Niğde Anadolu- Hekimoğlu Trabzon: 1-3
İnegölspor- Şanlıurfaspor: 1-1
Afjet Afyonspor- Uşakspor: 2-1
Kocaelispor-Hacettepe: 4-1
Çorum- Zonguldak Kömürspor: 1-0
Manisa- Gümüşhanespor: 6-0
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor- Pendikspor: 2-4
Eyüpspor- Tarsus İdman Yurdu: 4-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Kırklarelispor: 0-1
GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-2
Etimesgut Belediyespor- Pazarspor: 5-1
Turgutluspor- Sakaryaspor: 0-3
Kardemir Karabükspor- Karacabey Belediyespor: 1-2
Serik Belediyespor-Bodrumspor: 0-0
Bayburt Özel İdare- Kırşehir Belediyespor: 2-3
Tetiş Yapı Elazığspor-Mamak: 7-1
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor