Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Sarıyer- Manisa: 0-0
Gümüşhanespor- Çorum: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor: 2-3
Hacettepe-Afjet Afyonspor: 0-1
Uşakspor- İnegölspor: 2-2
Şanlıurfaspor- Niğde Anadolu: 0-0
Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor: 3-1
Anagold 24Erzincanspor- Ankara Demirspor: 2-0
Kahramanmaraşspor- Sancaktepe: 4-1
Kırmızı Grup
Pendikspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2
Mamak- Bayburt Özel İdare: 1-3
Kırşehir Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-1
Bodrumspor- Kardemir Karabükspor: 5-0
Karacabey Belediyespor- Turgutluspor: 0-0
Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor: 4-2
Pazarspor-GMG Kastamonuspor: 3-1
Silahtaroğlu Vanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 3-2
Kırklarelispor- Eyüpspor: 2-2
Kaynak: AA
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