Misli.com 2'nci Lig Play-Off yarı final programı belli oldu

Misli.com 2'nci Lig'de oynanan Play-Off çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak Play-Off yarı final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

20.00 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)