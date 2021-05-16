Misli.com 2'nci Lig'de oynanan Play-Off çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak Play-Off yarı final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:20 Mayıs Perşembe: 16.00 Kırşehir Belediyespor- Sakaryaspor (Kırşehir Ahi)20.00 Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Kocaeli)24 Mayıs Pazartesi: 16.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim)
20.00 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Misli.com 2'nci Lig Play-Off yarı final programı belli oldu - Son Dakika Spor