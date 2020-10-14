Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

14.10.2020 21:05
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta müsabakalarının ardından Manisa Futbol Kulübü liderliğini korudu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta müsabakalarının ardından Manisa Futbol Kulübü liderliğini korudu.

Grupta 5. maçını da kazanan Manisa FK, 15 puana yükseldi ve ikinci Sancaktepe'nin 4 puan önünde haftayı lider kapattı.

Beyaz Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MANİSA FK55002231915
2.SANCAKTEPE FK53201111011
3.ANKARA DEMİRSPOR5311135810
4.UŞAKSPOR5311115610
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR431083510
6.SARIYER52306249
7.KOCAELİSPOR421156-17
8.HEKİMOĞLU TRABZON41305236
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER520349-56
10.KAHRAMANMARAŞSPOR41214405
11.GÜMÜŞHANESPOR512267-15
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 512235-25
13.AFJET AFYONSPOR512237-45
14.HACETTEPE 511335-24
15.ÇORUM FK411259-44
16.NİĞDE ANADOLU5113310-74
17.ERGENE VELİMEŞESPOR5023610-42
18.İNEGÖLSPOR5023410-62
19.ŞANLIURFASPOR5014322-191

Sancaktepe, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor

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