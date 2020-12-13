Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 15. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 3 karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Hacettepe'yi 4-0 mağlup ederek puanını 41'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 34'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P 1.MANİSA FK 15 13 2 0 49 12 37 41 2.HEKİMOĞLU TRABZON 13 8 3 2 26 12 14 27 3.UŞAKSPOR 14 7 5 2 27 17 10 26 4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 13 7 4 2 21 12 9 25 5.SARIYER 13 6 6 1 16 5 11 24 6.AMED SPORTİF FAALİYETLER 14 7 2 5 21 20 1 23 7.ANKARA DEMİRSPOR 10 6 2 2 23 12 11 20 8.SANCAKTEPE FK 11 6 2 3 19 8 11 20 9.KOCAELİSPOR 10 5 2 3 11 11 0 17 10.AFJET AFYONSPOR 13 4 5 4 16 19 -3 17 11.KAHRAMANMARAŞSPOR 11 3 5 3 12 15 -3 14 12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 13 3 4 6 13 17 -4 13 13.ÇORUM FK 11 3 3 5 20 19 1 12 14.ERGENE VELİMEŞESPOR 14 2 4 8 16 25 -9 10 15.HACETTEPE 14 2 3 9 11 26 -15 9 16.NİĞDE ANADOLU FK 13 1 5 7 8 23 -15 8 17.İNEGÖLSPOR 12 1 4 7 9 19 -10 7 18.GÜMÜŞHANESPOR 13 2 3 8 15 29 -14 6 19.ŞANLIURFASPOR 13 1 2 10 7 39 -32 2

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 14 11 1 2 35 12 23 34 2.VANSPOR FK 15 9 4 2 25 13 12 31 3.TURGUTLUSPOR 15 9 0 6 16 23 -7 27 4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 14 7 4 3 17 10 7 25 5.KIRKLARELİSPOR 14 6 6 2 16 5 11 24 6.KARACABEY BELEDİYESPOR 15 6 4 5 19 14 5 22 7.SAKARYASPOR 12 6 4 2 18 13 5 22 8.PAZARSPOR 12 7 1 4 24 20 4 22 9.SERİK BELEDİYESPOR 14 5 6 3 21 16 5 21 10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 15 5 5 5 15 15 0 20 11.TARSUS İDMANYURDU 13 5 4 4 23 16 7 19 12.BODRUMSPOR 15 5 4 6 30 25 5 19 13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 15 5 3 7 19 15 4 18 14.SİVAS BELEDİYESPOR 14 4 6 4 23 20 3 18 15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 14 5 2 7 18 24 -6 14 16.GMG KASTAMONUSPOR 13 3 3 7 12 21 -9 12 17.MAMAK FK 14 3 3 8 12 30 -18 12 18.PENDİKSPOR 14 3 1 10 15 21 -6 10 19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 11 3 1 7 8 17 -9 10 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 15 0 2 13 4 40 -36 -1 Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

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