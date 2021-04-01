Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

01.04.2021 17:35
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm, System.String[]

Misli.com 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta tamamlanan 31. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Misli.com 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta tamamlanan 31. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'un 31. haftasında lider Manisa, en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ege temsilcisi, 17 puan farkı korudu.

Kırmızı Grup'ta ise lider Eyüpspor, play-off mücadelesi veren Turgutlusor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, rakibini 2-0 yenerek 75 puana yükseldi. İkinci Silahtaroğlu Vanspor'un sahasında Bayburt Özel İdare ile berabere kalmasıyla Eyüpspor, en yakın takipçisiyle puan farkını 18'e çıkardı.

Beyaz ve kırmızı grupta 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVPUAN
1.MANİSA30237076205676
2.HEKİMOĞLU TRABZON29178465254059
3.KOCAELİSPOR29167644242055
4.SARIYER301410643251852
5.ANKARA DEMİRSPOR301410648321652
6.ÇORUM29147857302749
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR291310640251549
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER30146104439548
9.AFJET AFYONSPOR29121164134747
10.UŞAKSPOR2912894236644
11.KAHRAMANMARAŞSPOR29710123448-1431
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR3079142742-1530
13.İNEGÖLSPOR29510143145-1425
14.ŞANLIURFASPOR2976163464-3024
15.HACETTEPE SPOR2965182242-2023
16.ERGENE VELİMEŞESPOR29411143560-2523
17.GÜMÜŞHANESPOR3075183263-3123
18.SANCAKTEPE.3065192864-3623
19.NİĞDE ANADOLU29311152247-2520
Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVPUAN
1.EYÜPSPOR31236270214975
2.SİLAHTAROĞLU VANSPOR31176851282357
3.SAKARYASPOR311512450292157
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR31168744251956
5.KIRKLARELİSPOR311412544251954
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR31157951262552
7.BODRUMSPOR31157964412352
8.TURGUTLUSPOR31154124043-349
9.TARSUS İDMANYURDU31129104941845
10.SERİK BELEDİYESPOR31111284439545
11.KARACABEY BELEDİYESPOR31127124035543
12.PENDİKSPOR31124155042840
13.PAZARSPOR31115155053-338
14.SİVAS BELEDİYESPOR31813104240237
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR3197153840-234
16.BAYBURT ÖZEL İDARE31104173852-1434
17.GMG KASTAMONUSPOR31710142645-1931
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR3185184062-2226
19.MAMAK3166192891-6324
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR3112281091-812
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Hekimoğlu Trabzon, Eyüpspor, Play Off, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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