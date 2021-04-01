Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta tamamlanan 31. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'un 31. haftasında lider Manisa, en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ege temsilcisi, 17 puan farkı korudu.

Kırmızı Grup'ta ise lider Eyüpspor, play-off mücadelesi veren Turgutlusor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, rakibini 2-0 yenerek 75 puana yükseldi. İkinci Silahtaroğlu Vanspor'un sahasında Bayburt Özel İdare ile berabere kalmasıyla Eyüpspor, en yakın takipçisiyle puan farkını 18'e çıkardı.

Beyaz ve kırmızı grupta 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup