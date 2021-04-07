Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

07.04.2021 17:43
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm, System.String[]

Misli.com 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Misli.com 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Beyaz Grup'ta Manisa, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 77'ye çıkardı. Manisa temsilcisi, maç fazlasıyla en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 78'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, sezonun bitimine 6 hafta kala en yakın rakibi Sakaryaspor'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, kalan süreçte hanesine puan yazdırdığı takdirde TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.MANİSA31238077215677
2.HEKİMOĞLU TRABZON30188468274162
3.KOCAELİSPOR30167745261955
4.ANKARA DEMİRSPOR311411648321653
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR301410642261652
6.SARIYER311410743311252
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER31156104640651
8.AFJET AFYONSPOR30131164536950
9.ÇORUM30147959332649
10.UŞAKSPOR30138948361247
11.KAHRAMANMARAŞSPOR30710133652-1631
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR3079142742-1530
13.GÜMÜŞHANESPOR3185183464-3026
14.İNEGÖLSPOR30510153247-1525
15.ŞANLIURFASPOR3077163565-3025
16.ERGENE VELİMEŞESPOR30412143560-2524
17.HACETTEPE3065192344-2123
18.NİĞDE ANADOLU30411152448-2423
19.SANCAKTEPE3165202966-3723
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR32246271215078
2.SAKARYASPOR321612456302660
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR32178745252059
4.SİLAHTAROĞLU VANSPOR32176951292257
5.KIRKLARELİSPOR321512547262157
6.BODRUMSPOR32167967412655
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR321571051272452
8.TURGUTLUSPOR32154134045-549
9.TARSUS İDMAN YURDU321391051411048
10.SERİK BELEDİYESPOR32121284539648
11.KARACABEY BELEDİYESPOR32128124035544
12.PENDİKSPOR32125155042841
13.PAZARSPOR32115165055-538
14.SİVAS BELEDİYESPOR32813114241137
15.BAYBURT ÖZEL İDARE32114174052-1237
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR3298153941-235
17.GMG KASTAMONUSPOR32711142746-1932
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR3285194168-2726
19.MAMAK3266202894-6624
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR3212291194-832
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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