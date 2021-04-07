Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Beyaz Grup'ta Manisa, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 77'ye çıkardı. Manisa temsilcisi, maç fazlasıyla en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 78'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, sezonun bitimine 6 hafta kala en yakın rakibi Sakaryaspor'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, kalan süreçte hanesine puan yazdırdığı takdirde TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: