Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.
Beyaz Grup'ta Manisa, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 77'ye çıkardı. Manisa temsilcisi, maç fazlasıyla en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 78'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, sezonun bitimine 6 hafta kala en yakın rakibi Sakaryaspor'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, kalan süreçte hanesine puan yazdırdığı takdirde TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|56
|77
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|41
|62
|3.KOCAELİSPOR
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|19
|55
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|16
|53
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|16
|52
|6.SARIYER
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|12
|52
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|6
|51
|8.AFJET AFYONSPOR
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|9
|50
|9.ÇORUM
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|26
|49
|10.UŞAKSPOR
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|12
|47
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|-16
|31
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|-15
|30
|13.GÜMÜŞHANESPOR
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|-30
|26
|14.İNEGÖLSPOR
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|-15
|25
|15.ŞANLIURFASPOR
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|-30
|25
|16.ERGENE VELİMEŞESPOR
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|-25
|24
|17.HACETTEPE
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|-21
|23
|18.NİĞDE ANADOLU
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|-24
|23
|19.SANCAKTEPE
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|-37
|23
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|50
|78
|2.SAKARYASPOR
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|26
|60
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|20
|59
|4.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|22
|57
|5.KIRKLARELİSPOR
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|21
|57
|6.BODRUMSPOR
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|26
|55
|7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|24
|52
|8.TURGUTLUSPOR
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|-5
|49
|9.TARSUS İDMAN YURDU
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|10
|48
|10.SERİK BELEDİYESPOR
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|6
|48
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|5
|44
|12.PENDİKSPOR
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|8
|41
|13.PAZARSPOR
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|-5
|38
|14.SİVAS BELEDİYESPOR
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|1
|37
|15.BAYBURT ÖZEL İDARE
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|-12
|37
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|-2
|35
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|-19
|32
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|-27
|26
|19.MAMAK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|-66
|24
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|-83
|2
Kaynak: AA
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