Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.

Bitime 1 hafta kala Beyaz Grup'ta Hacettepe ile Sancaktepe, Kırmızı Grup'ta Tetiş Yapı Elazığspor Misli.com 3. Lig'e düştü.

Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor ve Mamak'ın daha önce ligden düşmesi kesinleşti.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa deplasmanda Sarıyer ile 0-0, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor konuk olduğu Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.

Misli.com 2. Lig gruplarında 37. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup