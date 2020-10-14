Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç - Son Dakika

Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

14.10.2020 19:21
Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç, System.String[]

Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçları tamamlandı.

Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçları tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Vanspor FK- Sakaryaspor: 1-0

Pazarspor- Sivas Belediyespor: 4-2

Tarsus İdmanyurdu-Bodrumspor: 3-2

Etimesgut Belediyespor- Elazığspor: 1-2

Kastamonuspor- Pendikspor: 1-4

Kardemir Karabükspor-Serik Belediyespor: 0-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor- Mamak FK: 0-1

Eyüpspor- Kırşehir Belediyespor: 2-1

Turgutluspor- Bayburt Özel İdare: 1-0

Kırklarelispor- Karacabey Belediyespor: 2-0

Kardemir Karabükspor, Tarsus İdmanyurdu, Kırklarelispor, Kastamonuspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Hırsızlar, tek kullanımlık ıslak mendil paketi üzerindeki adresten bulundu Kocasından şiddet gören kadın dehşet anlarını anlattı: Döverken 'Eşik gibi dövüyorum' diyordu Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı? "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor "Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor
Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı         
19:20
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz         
18:04
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu         
15:45
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 19:29:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei