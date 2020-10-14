Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçları tamamlandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Vanspor FK- Sakaryaspor: 1-0
Pazarspor- Sivas Belediyespor: 4-2
Tarsus İdmanyurdu-Bodrumspor: 3-2
Etimesgut Belediyespor- Elazığspor: 1-2
Kastamonuspor- Pendikspor: 1-4
Kardemir Karabükspor-Serik Belediyespor: 0-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Mamak FK: 0-1
Eyüpspor- Kırşehir Belediyespor: 2-1
Turgutluspor- Bayburt Özel İdare: 1-0
Kırklarelispor- Karacabey Belediyespor: 2-0
- Kaynak: AA
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