Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. hafta maçları tamamlandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Anagold 24 Erzincanspor- Şanlıurfaspor: 4-1
Ankara Demirspor- Gümüşhanespor: 2-2
Niğde Anadolu FK- Manisa FK: 0-4
İnegölspor- Çorum FK: 2-3
Ergene Velimeşespor- Sarıyer: 0-1
Sancaktepe Futbol Kulübü- Zonguldak Kömürspor: 1-0
Kahramanmaraşspor- Uşakspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Hacettepe: 1-0
Afjet Afyonspor- Kocaelispor: 0-1
- Kaynak: AA
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