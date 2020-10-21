Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

Misli.com 2. Lig'in 6. haftasında toplam 15 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor- Sancaktepe: 1-5
Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3
Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2
Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Çorum FK- Niğde Anadolu FK: 4-0
Manisa FK- Ergene Velimeşespor: 1-1
Hacettepespor- Kahramanmaraşspor: 3-3
Kocaelispor- İnegölspor: 1-0
Sarıyer- Ankara Demirspor (Ertelendi)
Kırmızı Grup:
Pendikspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Sivas Belediyespor- Kardemir Karabükspor: 4-1
Bodrumspor- Kırklarelispor: 0-0
Serik Belediyespor- Turgutluspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Vanspor FK: 0-1
Sakaryaspor- Pazarspor: 2-1
- Kaynak: AA
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