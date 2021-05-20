Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0 - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0

20.05.2021 18:33
Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0, System.String[]

STAT: Kırşehir AhiHAKEMLER: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Volkan Altınsoy, Oğuzhan Yazıcı, Batuhan Süer, Serhat Mermer, Onur Karakabak, Mehmet Alaedddinoğlu, Hakan Yavuz, İsmail Düzgün (Dk. 64 Polat Furkan), Ali Kucik (Dk.

STAT: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Volkan Altınsoy, Oğuzhan Yazıcı, Batuhan Süer, Serhat Mermer, Onur Karakabak, Mehmet Alaedddinoğlu, Hakan Yavuz, İsmail Düzgün (Dk. 64 Polat Furkan), Ali Kucik (Dk. 76 Ahmet Karadayı)SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Caner Koca (Dk. 46 Nuri Fatih Aydın), Berk İsmail Ünsal, Muhammet Reis (Dk. 61 Oğuzhan Kayar), Ali Özgün (Dk. 61 Abdülaziz Solmaz), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Dk. 81 Hasan Bilal), Ümit Yasin ArslanSARI KARTLAR: Oğuzhan Yazıcı ( Kırşehir Belediyespor), Canber Ömer Özdemir, Azad Filiz, Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final ilk maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.Bu maçın rövanşı, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

- Kırşehir

Kırşehir Belediyespor, Sakaryaspor, Kırşehir, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Çoklu organ nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan taburcu edildi Çoklu organ nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan taburcu edildi "Sahte intihar" videosu gerçek oldu, Pakistanlı genç Tik- Tok uğruna can verdi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti         
18:24
Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak         
18:03
ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi? ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi?         
17:23
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı         
17:12
BBC editörü Bashir'in tarihe geçen röportaj için Prenses Diana'yı sahte belgelerle kandırdığı ortaya çıktı BBC editörü Bashir'in tarihe geçen röportaj için Prenses Diana'yı sahte belgelerle kandırdığı ortaya çıktı         
16:43
Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı         
16:00
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı         
14:53
FOX TV'nin iddialı dizisi Masumiyet final yapıyor FOX TV'nin iddialı dizisi Masumiyet final yapıyor         
14:17
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
DSÖ'den içleri ferahlatan açıklama: Aşılar, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili DSÖ'den içleri ferahlatan açıklama: Aşılar, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili         
13:53
Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı         
13:04
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 18:39:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement