Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup 3. hafta kapanış maçında Çankaya FK, sahasında Payasspor'u 2-0 yendi.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri, 37. dakikada Bekir Turaç Böke ve 56. dakikada Furkan Tütüncü kaydetti.

Başkent temsilcisi puanını 6'ya çıkardı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Payasspor ise 1 puanda kalarak haftayı 16. ve son sırada bitirdi.