Futbol Misli.com 3. Lig'e 1, 2 ve 3. Grup'ta yapılan 7. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Ligin 7. haftasında 3 gruptaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
1877 Alemdağspor- Bucaspor 1928: 1-1
Artvin Hopaspor- Manisaspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor- Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Kızılcabölükspor-Belediye Derincespor: 1-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1
Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 0-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Payasspor: 2-2
2. Grup
Ceyhanspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
Kahta 02- Karaman Belediyespor: 1-0
Mardin Fosfatspor-Tekirdağspor: 1-0
İskenderun FK- Yozgatspor 1959: 4-1
Belediye Kütahyaspor- Darıca Gençlerbirliği: 3-0
Hadile Edip Adıvarspor- Nazilli Belediyespor: 1-2
Tokatspor-Çengelköy: 2-1
3. Grup
Gölcükspor-Altındağspor: 1-0
Elazığ Karakoçan FK- Şile Yıldızspor: 2-4
Yalovaspor- İçel İdmanyurdu: 0-3
Cizrespor- Batman Petrolspor: 0-0
Çatalcaspor- Karşıyaka: 1-1
Arhavispor-Somaspor: 0-2
- Kaynak: AA
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