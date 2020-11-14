Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

14.11.2020 21:59
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 9. hafta müsabakaları, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 9. hafta müsabakaları, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Sahasında Siirt İl Özel İdaresi ile golsüz berabere kalan 68 Aksaray Belediyespor, 2 maçı eksik olmasına rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan, Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kozanspor FK müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1954 Kelkit Belediyespor- Bayrampaşa: 2-1

Bergama Belediyespor-Silivrispor: 1-1

Modafen- Adıyaman 1954: 1-0

Düzcespor- Alanya Kestelspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

52 Orduspor FK- Bursa Yıldırımspor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Puan durumu

Grupta 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR743082615
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR9504118315
3.52 ORDUSPOR FK9351158714
4.ADIYAMAN 1954742195414
5.BAYRAMPAŞA74121881013
6.BURSA YILDIRIMSPOR8413116513
7.MODAFEN741295413
8.DÜZCESPOR7331108212
9.ALANYA KESTELSPOR83231313011
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ8242711-410
11.BERGAMA BELEDİYESPOR62318719
12.SİLİVRİSPOR9144716-97
13.MUĞLASPOR8134610-46
14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR6132411-76
15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR7124714-75
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR9126512-75
17.KOZANSPOR FK611459-44

Bayrampaşa, Adıyaman, Alanya, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika Spor


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