Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

15.11.2020 16:07
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 9. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 9. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.

Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Kızılcabölükspor- Manisaspor: 1-1

Çankaya FK-Belediye Derincespor: 0-1

Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Ofspor: 3-1

Kemerspor 2003-Payasspor: 2-2

Nevşehir Belediyespor- Bucaspor: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Artvin Hopaspor-1877 Alemdağspor: 4-3

2. Grup

Belediye Kütahyaspor-Tekirdağspor: 1-1

Ceyhanspor- Fethiyespor: 2-2

Ağrı 1970- Nazilli Belediyespor: 1-0

İskenderun FK- Karaman Belediyespor: 1-1

Kahta 02-Yomraspor: 0-0

Tokatspor- Darıca Gençlerbirliği: 1-2

Mardin Fosfatspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Hadile Edip Adıvarspor- Yozgatspor 1959: 0-0

3. Grup

Cizrespor- Şile Yıldızspor: 2-3

Elazığ Karakoçan FK-Osmaniyespor: 0-0

Çarşambaspor- Karşıyaka: 0-0

Gölcükspor-Erbaaspor: 0-1

Çatalcaspor- İçel İdmanyurdu: 1-1

KIZILCABÖLÜKSPOR, Edirnespor, Arnavutköy, Manisaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika Spor


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