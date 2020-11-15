Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 9. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.
Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Kızılcabölükspor- Manisaspor: 1-1
Çankaya FK-Belediye Derincespor: 0-1
Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Ofspor: 3-1
Kemerspor 2003-Payasspor: 2-2
Nevşehir Belediyespor- Bucaspor: 2-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Artvin Hopaspor-1877 Alemdağspor: 4-3
2. Grup
Belediye Kütahyaspor-Tekirdağspor: 1-1
Ceyhanspor- Fethiyespor: 2-2
Ağrı 1970- Nazilli Belediyespor: 1-0
İskenderun FK- Karaman Belediyespor: 1-1
Kahta 02-Yomraspor: 0-0
Tokatspor- Darıca Gençlerbirliği: 1-2
Mardin Fosfatspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Hadile Edip Adıvarspor- Yozgatspor 1959: 0-0
3. Grup
Cizrespor- Şile Yıldızspor: 2-3
Elazığ Karakoçan FK-Osmaniyespor: 0-0
Çarşambaspor- Karşıyaka: 0-0
Gölcükspor-Erbaaspor: 0-1
Çatalcaspor- İçel İdmanyurdu: 1-1
- Kaynak: AA
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