Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

03.12.2020 16:17
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Misli.com 3. Lig'in 12. haftasında 4. Grup'ta 5 maç oynandı.

Misli.com 3. Lig'in 12. haftasında 4. Grup'ta 5 maç oynandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Bayrampaşa-Modafen: 2-1

Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Alanya Kestelspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Düzcespor- Sultanbeyli Belediyespor: 3-0

Adıyaman 1954 Spor-Kozanspor: 0-0

Not: Grupta 12. haftada oynanması gereken Siirt İl Özel İdare- Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Karbel Karaköprü Belediyespor- Bergama Belediyespor ve Silivrispor-Muğlaspor müsabakaları ertelendi.

Sultanbeyli, Bayrampaşa, Bursa, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika Spor


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