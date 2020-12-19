Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Siirt İl Özel İdaresi-Kozanspor FK: 0-0
Bayrampaşa-Muğlaspor: 0-0
Karbel Karaköprü Belediyespor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-5
Bursa Yıldırımspor-Modafen: 2-0
Alanya Kestelspor- Bergama Belediyespor: 5-0
Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2
52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 3-0
Silivrispor- Adıyaman 1954 Spor: 1-1
Not: Sultanbeyli Belediyespor haftayı bay geçti.
- Kaynak: AA
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