Futbol: Misli.com 3. Lig

Diyarbekirspor- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-3

Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Dördüncü grupta 15. hafta karşılaşmaları ise dün tamamlanmıştı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Grup'ta 15. hafta maçları oynandı.

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