Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

05.01.2021 11:17
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Futbolda Misli.com 3. Lig'de yarın 2 ve 3. Gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı yarın oynanacak.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de yarın 2 ve 3. Gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı yarın oynanacak. 4. Grupta ise 17. hafta müsabakaları ise 1 maç dışında yarın sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak maçlar şöyle:

2. Grup

Yarın:

12.00 Tokatspor- Kahta 02 (Gaziosmanpaşa)

13.00 Halide Edip Adıvarspor- Mardin Fosfatspor (Maltepe Hasan Polat)

13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları- Fethiyespor (Ümraniye Belediyesi)

13.00 Yozgatspor 1959 FK- Karaman Belediyespor (Yozgat Bozok)

13.00 Nazilli Belediyespor-Yomraspor (Nazilli İlçe)

13.00 Ağrı 1970-Ceyhanspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Darıca Gençlerbirliği- Büyükçekmece Tepecikspor (Darıca İlçe)

13.00 Belediye Kütahyaspor- İskenderun FK (Dumlupınar)

3. Grup

Yarın:

13.00 Çarşambaspor- Esenler Erokspor (Çarşamba İlçe)

13.00 Somaspor- Isparta 32 (Soma Atatürk)

13.00 Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK (Batman Yeni Şehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Altındağspor (Mersin)

13.00 Cizrespor- Yalovaspor (Cizre Hamit Özalp)

13.00 Arhavispor- Gölcükspor (Arhavi İlçe)

13.00 Karşıyaka-Erbaaspor (İzmir Atatürk)

13.00 Çatalcaspor- Elazığ Karakoçan (Tepecik Şenol Güneş)

4. Grup

Yarın:

13.00 68 Aksaray Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Dağılgan)

13.00 Bergama Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

13.00 Muğlaspor- Alanya Kestelspor (Muğla Atatürk)

13.00 Adıyaman 1954-Karbel Karaköprü Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Modafen-52 Orduspor (Alemdağ)

13.00 Kozanspor- Bursa Yıldırımspor (İsmet Atlı)

13.00 Silivrispor- Bayrampaşaspor (Silivri)

7 Ocak Perşembe:

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziosmanpaşa, Hisarcık, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika Spor


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