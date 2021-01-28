Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2 ve 3. Gruplarda ise 18'inci hafta müsabakaları yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Artvin Hopaspor: 1-1
Fatsa Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 0-0
Çankaya FK- Kızılcabölükspor: 0-1
Payasspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-2
Belediye Derincespor-Arnavutköy Belediyespor: 4-0
Diyarbekirspor- Manisaspor: 2-1
Ofspor- Bucaspor 1928: 1-1
Antalya Kemerspor-1877 Alemdağspor: 1-0
2. Grup:
Tekirdağspor- Karaman Belediyespor: 2-2
Yozgatspor 1959- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2
Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor: 2-0
Nazilli Belediyespor- Fethiyespor: 1-1
Çengelköy Futbol Yatırımları-Ceyhanspor: 2-5
Ağrı 1970-Kahta 02: 0-0
Tokatspor- Mardin Fosfatspor: 2-1
Halide Edip Adıvarspor- İskenderun Futbol Kulübü: 1-2
3. Grup:
Şile Yıldızspor- Altındağ: 1-1
İçel İdmanyurdu-Osmaniyespor FK: 0-1
Batman Petrolspor-Erbaaspor: 0-0
Karşıyaka- Isparta 32: 0-2
Somaspor- Esenler Erokspor: 4-2
Çarşambaspor- Gölcükspor: 0-0
Arhavispor- Elazığ Karakoçan FK: 2-0
Çatalcaspor- Yalovaspor: 0-0
Kaynak: AA
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