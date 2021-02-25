Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Manisaspor- Bucaspor 1928: 0-1
Arnavutköy Belediyespor-1877 Alemdağspor: 4-1
Belediye Derincespor- Artvin Hopaspor: 1-1
Diyarbekirspor- Nevşehir Belediyespor: 1-0
Ofspor- Kızılcabölükspor: 0-0
Antalya Kemerspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Çankaya: 0-0
Payasspor-Fatsa Belediyespor: 2-0
2. Grup:
Kahta 02-Tekirdağspor: 2-2
Ceyhanspor- Karaman Belediyespor: 1-1
Fethiyespor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Tokatspor- Ağrı 1970: 1-1
Halide Edip Adıvarspor- Çengelköy: 0-0
Belediye Kütahyaspor- Nazilli Belediyespor: 2-1
İskenderun- Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Mardin Fosfatspor- Yozgatspor 1959: 1-1
3. Grup:
Gölcükspor- Şile Yıldızspor: 0-1
Esenler Erokspor-Altındağspor: 2-0
Isparta 32-Osmaniyespor: 1-1
Arhavispor- Çarşambaspor: 0-0
Çatalcaspor-Somaspor: 0-2
Cizrespor- Karşıyaka: 1-0
Yalovaspor- Batman Petrolspor: 0-0
Elazığ Karakoçan-İçel İdmanyurdu: 1-1
4. Grup:
52 Orduspor- Siirt İl Özel İdaresi: 4-0
Düzcespor- Bayrampaşaspor: 0-1
Alanya Kestelspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Modafen- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-0
Bergama Belediyespor-Muğlaspor: 2-2
68 Aksaray Belediyespor-Kozanspor: 0-0
1954 Kelkit Belediyespor- Adıyaman 1954: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor: 1-0
Kaynak: AA
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