Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

09.03.2021 10:49
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22'nci, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 25. hafta maçları, yarın ve 11 Mart Perşembe günü oynanacak.

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22'nci, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 25. hafta maçları, yarın ve 11 Mart Perşembe günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda maçların programı şöyle:

1. Grup

11 Mart Perşembe:

12.00 Manisaspor- Artvin Hopaspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Payasspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Payas İlçe)

13.30 Antalya Kemerspor- Fatsa Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

14.00 Bucaspor 1928-1877 Alemdağspor (Yeni Buca)

14.00 Arnavutköy Belediyespor- Nevşehir Belediyespor (Bolluca)

14.00 Belediye Derincespor- Kızılcabölükspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Diyarbekirspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Diyarbakır)

14.00 Ofspor- Çankaya (Of İlçe)

2. Grup

11 Mart Perşembe:

14.00 İskenderun-Tekirdağspor (İskenderun 5 Temmuz)

14.00 Mardin Fosfatspor- Karaman Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Kahta 02- Büyükçekmece Tepecikspor (Kahta İlçe)

14.00 Ceyhanspor-Yomraspor (Ceyhan İlçe)

14.00 Ağrı 1970-Atlas Maden Çengelköyspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Tokatspor- Nazilli Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

14.00 Halide Edip Adıvarspor- Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Belediye Kütahyaspor- Yozgatspor 1959 (Dumlupınar)

3. Grup

11 Mart Perşembe:

13.00 Çarşambaspor-Somaspor (Çarşamba İlçe)

14.00 Arhavispor- Karşıyaka (Arhavi İlçe)

14.00 Çatalcaspor- Batman Petrolspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Cizrespor-İçel İdmanyurdu (Cizre Hamit Özalp)

14.00 Yalovaspor- Şile Yıldızspor (Yalova Atatürk)

14.00 Elazığ Karakoçan-Altındağspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Gölcükspor-Osmaniyespor (Gölcük Şehir)

14.00 Esenler Erokspor-Erbaaspor (Esenler Erokspor)

4. Grup

Yarın:

14.00 Sultanbeyli Belediyespor- Bayrampaşaspor (Sultanbeyli Gölet)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor- Siirt İl Özel İdaresi (Kelkit İlçe)

14.00 52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

14.00 Düzcespor- Bursa Yıldırımspor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Muğlaspor (Başpınar)

14.00 Modafen-Kozanspor (Alemdağ)

14.00 Bergama Belediyespor- Adıyaman 1954 (Bergama 14 Eylül)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor (Dağılgan)

Perşembe, Hisarcık, Futbol, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika Spor


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