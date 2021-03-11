Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 22'nci, 2 ve 3. Grup'ta ise 25. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. Lig'de üç grupta alınan sonuçlar:
1. Grup
Manisaspor- Artvin Hopaspor: 0-4
Payasspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-2
Antalya Kemerspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Bucaspor 1928-1877 Alemdağspor: 2-0
Arnavutköy Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 2-1
Belediye Derincespor- Kızılcabölükspor: 0-2
Diyarbekirspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-3
Ofspor- Çankaya: 3-0
2. Grup
İskenderun-Tekirdağspor: 3-0
Mardin Fosfatspor- Karaman Belediyespor: 1-0
Kahta 02- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Ceyhanspor-Yomraspor: 1-1
Ağrı 1970-Atlas Maden Çengelköyspor: 1-0
Tokatspor- Nazilli Belediyespor: 1-1
Halide Edip Adıvarspor- Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Not: Belediye Kütahyaspor- Yozgatspor 1959 karşılaşması yarın saat 14.00'te Dumlupınar Stadı'nda oynanacak.
3. Grup
Çarşambaspor-Somaspor: 3-3
Arhavispor- Karşıyaka: 2-1
Çatalcaspor- Batman Petrolspor: 0-0
Cizrespor-İçel İdmanyurdu: 2-2
Yalovaspor- Şile Yıldızspor: 1-2
Elazığ Karakoçan-Altındağspor: 1-1
Gölcükspor-Osmaniyespor: 1-2
Esenler Erokspor-Erbaaspor: 3-1
Kaynak: AA
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