Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 22'nci, 2 ve 3. Grup'ta ise 25. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. Lig'de üç grupta alınan sonuçlar:

1. Grup

Manisaspor- Artvin Hopaspor: 0-4

Payasspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-2

Antalya Kemerspor-Fatsa Belediyespor: 0-1

Bucaspor 1928-1877 Alemdağspor: 2-0

Arnavutköy Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 2-1

Belediye Derincespor- Kızılcabölükspor: 0-2

Diyarbekirspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-3

Ofspor- Çankaya: 3-0

2. Grup

İskenderun-Tekirdağspor: 3-0

Mardin Fosfatspor- Karaman Belediyespor: 1-0

Kahta 02- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Ceyhanspor-Yomraspor: 1-1

Ağrı 1970-Atlas Maden Çengelköyspor: 1-0

Tokatspor- Nazilli Belediyespor: 1-1

Halide Edip Adıvarspor- Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Not: Belediye Kütahyaspor- Yozgatspor 1959 karşılaşması yarın saat 14.00'te Dumlupınar Stadı'nda oynanacak.

3. Grup

Çarşambaspor-Somaspor: 3-3

Arhavispor- Karşıyaka: 2-1

Çatalcaspor- Batman Petrolspor: 0-0

Cizrespor-İçel İdmanyurdu: 2-2

Yalovaspor- Şile Yıldızspor: 1-2

Elazığ Karakoçan-Altındağspor: 1-1

Gölcükspor-Osmaniyespor: 1-2

Esenler Erokspor-Erbaaspor: 3-1