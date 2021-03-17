Futbol: Misli.com 3. Lig

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti